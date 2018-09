Mudança de foco

Cansado da vida de administrador de empresas, Shigueo Carlos Samomia resolveu tentar a vida no Japão, onde entrou em contato com a arte no ateliê de uma amiga. De volta ao Brasil, 18 anos depois, começou a criar luminárias, por conta própria. Seu primeiro trabalho foi uma réplica da luminária IQ, criada pelo designer dinamarquês Holger Strom em 1972 e que o autodidata conheceu no Japão. Depois do protótipo, feito em julho do ano passado, vieram as criações próprias.

Do polipropileno à madeira, o designer, hoje com 49 anos, já pensa em novos materiais para desenvolver luminárias, pendentes com ou sem suporte, que vão de R$ 60 a R$ 450. "Pretendo fazer outros utilitários e testar novos materiais, como o metal", diz. Hoje, Shigueo comemora sua pequena produção com exposições em diversas feiras de artesanato no Brasil e, aos domingos, na feira de artesanato no Center 3.

