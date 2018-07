O Brasil passou a ter dois tipos de plugues e tomadas, ambos com formato sextavado.

O primeiro, com três pinos, é obrigatório em aparelhos de condicionado, geladeiras,

micro-ondas, lavadoras de roupas com ciclo quente, TVs de plasma e LCD e computadores de mesa. O segundo, com dois pinos é usado em todos os outros eletrodomésticos

Qual o objetivo da mudança?

Segundo o Inmetro, o novo padrão confere maior segurança para o consumidor, uma vez que garante o aterramento em aparelhos de alto consumo de energia e permite o melhor

encaixe entre plugue e tomada.

O novo padrão, no entanto, não terá muito efeito em edifícios antigos, com instalações elétricas que não contemplem o aterramento

Quando entra em vigor?

Novos aparelhos produzidos desde o início de janeiro já devem adotar o novo padrão. O mesmo ocorre com edifícios em construção, que terão de ter as novas tomadas. O Inmetro já cadastrou 28 modelos de plugues e tomadas do novo modelo e não recomenda o uso de adaptadores para os plugues de três pinos