Mudanças de nome de equipes da F1 são aprovadas

Embora nenhuma das equipes envolvidas tenha comentado sobre o assunto, que tem ainda de ser ratificado pelo conselho da FIA, entidade que comanda o automobilismo, no próximo mês, várias fontes disseram à Reuters sob condição de anonimato que os três pedidos foram aceitos.

A decisão vai acabar com a situação confusa de ter duas escuderias equipadas com motores Renault chamadas Lotus no grid de largada, além de uma equipe chamada Renault que não pertence mais à montadora francesa.

A Renault se tornará Lotus na próxima temporada, enquanto a Team Lotus mudará seu nome para Caterham, a fabricante britânica de carros esportivos que recentemente adquiriram.

Será a segunda mudança de nome da equipe, desde que entrou na Fórmula 1 em 2010 como Lotus Racing, mudando posteriormente para Team Lotus.

A Virgin Racing pediu para ser chamada Marussia, a montadora russa de carros esportivos que é o seu principal acionista e principal patrocinador.

Os pedidos tiveram de ser aprovados por 18 dos 26 membros da comissão de Fórmula 1. O presidente da FIA, Jean Todt, é um deles.

