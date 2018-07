Mudanças, desenhos e frase ecológica confundem consumidor

A sacola de plástico comum é reciclável e traz campanhas de incentivo ao uso consciente. No Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, se destaca a mensagem "Recicle". No Walmart, uma logomarca traz a frase "Bom para o seu bolso, bom para o planeta".

A falta de informação, no entanto, leva a equívocos. Na última sexta-feira, as irmãs Bárbara e Maria José Cartinolle saíam de uma loja do Grupo Sondas com a certeza de que estavam levando as compras em biodegradável.

Informadas pela reportagem do Estado, as aposentadas admitiram ter ficado confusas com a inscrição "Utilize as sacolas ecológicas Sonda", que referia-se às outras embalagens (pagas) oferecidas pela empresa. A explicação estava abaixo, em texto menor, que passou despercebido.

"Deste jeito está fácil de confundir. Achei que estas já eram as biodegradáveis", afirma Bárbara. As duas, porém, mostram alívio com o retorno das sacolinhas. "É pena que houve esta demora para fornecerem as sacolas biodegradáveis."

Espaço livre. Nas lojas da rede Carrefour, as sacolinhas oferecidas eram completamente brancas até o último fim de semana e não traziam nenhuma informação para os consumidores.

O parecer que determinou a volta das embalagens gratuitas, no entanto, liberou o espaço para o uso das empresas. Além disso, autorizou novamente a oferta de caixas de papelão como alternativas às sacolas. / B.D. e G.G.