Mudanças na HP apontam Conselho 'mais amigável a acionista'--analistas

Outros dois diretores também deixaram o cargo na quinta-feira, após uma reação dos investidores à confusa aquisição da empresa de softwares britânica Autonomy e outros erros.

"A nomeação de Ralph Whitworth para o cargo de presidente do Conselho, ainda que temporariamente, aponta um quadro mais fiscalmente conservador e de um Conselho mais amigável para o acionista, à medida que o peso da dívida diminui", afirmaram analistas do Credit Suisse, em relatório nesta sexta-feira.

Não houve alterações na recomendação ou no preço-alvo da ação, que subiu 90 por cento desde que atingiu a mínima de 10 anos em novembro, quando a HP disse que iria fazer uma baixa contábil de 9 bilhões de dólares em ativos relacionados ao negócio da Autonomy. O índice da S&P 500 subiu 12 por cento no mesmo período.

Lane junta-se à lista de perdas proeminentes em decorrência do acordo de 11 bilhões de dólares com a Autonomy, pelo qual a empresa tem sido criticada por não realizar com a devida diligência.

O conselho da HP e liderança executiva, porém, estão tumultuados desde a saída do ex-CEO Mark Hurd, em 2010, por alegações de assédio sexual, e do breve período de Leo Apothekar no comando, durante o qual a empresa fez vários erros operacionais.

"Embora acreditemos que as mudanças no Conselho foram de alguma forma antecipadas ... (nós) acreditamos que as mudanças podem resultar em ações 'amigáveis aos acionistas' a longo prazo, potencialmente de uma perspectiva de alocação de capital", afirmou o analista da Wells Fargo, Maynard Um, em uma nota.

(Reportagem de Sayantani Ghosh e Savio D'Souza, em Bangalore)