Mudar nome de bairro na Prefeitura é difícil Mudar o nome de um bairro é mais difícil do que os corretores imobiliários gostariam. Com exceção dos loteamentos, batizar uma região só é viável com a concordância dos moradores e, mesmo assim, dificilmente o nome se tornará oficial na Prefeitura. Segundo o especialista em Direito Imobiliário Marcelo Manhães, não há legislação que regulamente o batismo das áreas da cidade. Por isso, o costume local acaba sendo a principal regra. Exemplo é o Bexiga, que oficialmente virou Bela Vista em 1910, mas até hoje é conhecido pelo antigo nome.