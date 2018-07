Mudar o ambiente altera o genoma

O processo de seleção natural, descoberto por Darwin, é fácil de entender. Quando o ambiente ocupado por um ser vivo se altera, os indivíduos menos capazes de sobreviver nas novas condições deixam menos descendentes. Após algumas gerações, os descendentes dos mais bem adaptados serão a maioria da população.

É o que ocorreu com as mariposas brancas e pretas na Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século 18, as cascas das árvores eram claras. Uma mariposa branca que pousava em uma casca de árvore clara não era notada e escapava de virar alimento de passarinho. As poucas mariposas pretas podiam se camuflar apenas nas árvores de casca escura.

No auge da Revolução Industrial, com a fuligem gerada pelas fábricas, as cascas das árvores ficaram mais escuras. As mariposas claras passaram a ser facilmente identificadas e devoradas. Já as escuras, mais adaptadas ao novo ambiente, eram menos atacadas e, aos poucos, foram ocupando o lugar das mariposas claras. É a seleção natural em ação.

O que muitos acreditavam até recentemente é que o homem estava ficando imune a esse processo. Se a temperatura abaixava, desenvolvíamos casacos; se aparecia um novo predador (como o vírus H1N1), lançávamos mão de uma nova vacina. Dessa maneira, em vez de sobreviverem seres humanos portadores de genes que os tornavam mais resistentes ao frio ou ao novo vírus, sobreviveriam os humanos com acesso às tecnologias (casaco e vacina).

Mas a realidade é mais complexa. O que foi descoberto é que muitas das tecnologias desenvolvidas pelo homem alteram o meio ambiente em que vivemos. E que esse novo meio ambiente favorece a sobrevivência de pessoas portadoras de genes compatíveis com a nova realidade.

ADAPTAÇÃO

O exemplo mais bem estudado é o da domesticação de animais leiteiros. Faz aproximadamente 10 mil anos que domesticamos esses amimais. Uma das vantagens dessa tecnologia é a possibilidade de nos alimentarmos de seu leite. Nosso meio ambiente, que antes disponibilizava frutas, raízes e carne, agora disponibiliza um novo alimento, o leite.

O que os geneticistas descobriram agora é que, nas populações em que esses animais não foram domesticados e o leite não foi incorporado à dieta (por exemplo, os índios americanos), a intolerância à lactose (um açúcar presente no leite) é muito frequente. Quando bebem leite, essas pessoas têm problemas de digestão e diarreia. Por outro lado, em todas as populações que desenvolveram a tecnologia de criar vacas e carneiros foi selecionado um novo gene que permite a digestão da lactose.

O que os geneticistas acreditam é que, ao longo dos últimos 10 mil anos, a vantagem reprodutiva das pessoas capazes de se alimentar de leite fez com elas deixassem mais descendentes do que as incapazes de digerir lactose. Aos poucos, a frequência dessas pessoas foi aumentando e hoje elas são maioria nas culturas que dominam a tecnologia de criar animais leiteiros. Portanto, se você tolera lactose, provavelmente seus ancestrais criavam cabras ou vacas.

A tolerância à lactose é um exemplo, mas nos últimos anos foram descobertas dezenas de características genéticas presentes no ser humano moderno que provavelmente foram selecionadas porque nos tornam mais adaptados a mudanças no ambiente causadas por tecnologias que nós mesmo desenvolvemos. Em outras palavras, o que parece estar ocorrendo é que, ao desenvolvermos novas tecnologias, provocamos mudanças em nosso meio ambiente que acabam alterando o genoma de nossa espécie.

*fernando@reinach.com

Biólogo

Mais informações: How culture shaped the human genome: bringing genetics and the human sciences together. Nature Reviews Genetics, vol. 11, pág. 137, 2010

Artigo