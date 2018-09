Mudas livres de doenças

Mesmo com uma pequena produção de 600 toneladas por ano de banana, os Brianezzi não puderam ficar de fora da busca por mais tecnologia na lavoura. Com madeira reciclada e gastos de R$ 15 mil, instalaram na propriedade uma pequena packing house, onde as pencas chegam da lavoura - transportadas por carretas sem laterais e forradas de espuma -, são penduradas em ganchos e transportadas até a primeira piscina de lavagem. Passam pela primeira lavagem, pela separação em buquês, são novamente lavadas na piscina seguinte e acondicionadas nas caixas. Elisabete, que tem todas as contas em detalhadas planilhas, diz que, este ano, o clima não ajudou e eles produziram 22 toneladas/hectare, ante a média normal de 30 toneladas/hectare. "Tivemos, em 2007/2008, prejuízo de R$ 10.500", lamenta a produtora, acrescentando que, este ano, quem segurou a onda foi o milho, em 7 hectares. SEM RECUOS "Adotar tecnologia para melhorar a qualidade do fruto logicamente aumentou os custos de produção", acrescenta João Brianezzi. "Mas não podemos voltar atrás e aplicar menos tecnologia." Tanto que, se o casal concretizar seus planos de aumentar a área de banana, tentará fazê-lo com mudas de laboratório, que são isentas de quaisquer tipos de doenças, sobretudo fungos e nematóides, os principais problemas sanitários da bananicultura. Na Sacramento Agropastoril, que tem produtividade de 50 toneladas por hectare, sem irrigação, já é certo que haverá ampliação de área, e com mudas de laboratório. "Vamos plantar mais 60 hectares; a banana garante renda o ano todo", diz Damásio. Além de banana, a Sacramento produz em Avaré pêssego e ameixa, frutas sazonais. Outro fator que, na visão de Rangel, da Cati, exigiu a tecnificação do bananicultor, seja o grande ou o pequeno, foi a chegada da sigatoka negra, a pior doença da banana, aos plantios paulistas. "Sem monitoramento semanal e aplicação correta de defensivos, o produtor pode perder tudo", diz Rangel. "A sigatoka expulsou o bananeiro da lavoura e manteve o bananicultor", compara. Tanto na propriedade dos Brianezzi quanto na Sacramento o controle da sigatoka é rigoroso. "Monitoramos semanalmente", diz Damásio. "Fazemos aplicações, porém, só quando necessário. Chegamos à média de oito a nove aplicações por ano", continua, acrescentando: "Nas regiões equatorianas, o número de aplicações ultrapassa 50." Na sexta, a Sacramento será palco de um workshop promovido pela Unesp de Botucatu, com o tema "Inovações Tecnológicas na Bananicultura", que terá início amanhã, em Botucatu, com palestras sobre o tema e, na sexta, terá visita técnica a produtores, conforme a organizadora, a professora Sarita Leonel, da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf/Unesp).