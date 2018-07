Mugabe cobra recursos de países ricos na Rio+20 Diversos chefes de Estado (ou seus representantes) iniciaram nesta manhã a maratona de discursos da Cúpula de Alto Nível da Rio+20. Um destaque polêmico foram as palavras de Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, cuja governo iniciado em 1980 é amplamente considerado como um dos regimes mais despóticos do mundo.