Mugabe faz exames de saúde em Cingapura, diz jornal

Funcionários de Mugabe não estavam disponíveis para comentar o assunto. Mas o jornal semanal reproduziu declarações do Ministro de Comunicações, Webster Shamu, dizendo que Mugabe, no poder desde a independência do país em 1980, foi à Cingapura para uma revisão de sua cirurgia de catarata no início deste ano.

"Ele foi para uma revisão depois da operação no olho, feita anteriormente. Ele estará de volta amanhã (domingo)", disse o ministro, segundo o jornal. Em entrevista à Reuters há um ano, Mugabe negou os inúmeros rumores sobre seus problemas de saúde, rindo de sugestões de que ele teria um câncer e que teria sofrido um derrame.

De acordo com um telegrama diplomático dos EUA divulgado pelo WikiLeaks, Mugabe tem câncer de próstata, que se espalhou para outros órgãos. Ele teria sido aconselhado por seu médico a deixar o governo em 2008. No telegrama datado de junho de 2008, escrito por James D. McGee, o ex-embaixador dos EUA em Harare, o presidente do Banco Central Gideon Gono Banco foi citado por ter informado que o câncer poderia levar Mugabe à morte dentro de três a cinco anos.