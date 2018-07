Mugabe quebra acordo e dá Ministérios-chave para aliados

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, resolveu destinar mInistérios importantes do novo governo para seu partido, o Zanu-PF, desrespeitando o acordo do governo de união com o partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês). O MDC assinou o acordo de divisão de poder com o Zanu-PF no dia 15 de setembro, mas desde então os partidos estavam num impasse sobre a ocupação dos ministérios e pediram a volta dos mediadores sul-africanos para auxiliá-los. O presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, foi convidado para retomar a mediação após um encontro na sexta-feira entre Mugabe, o líder do MDC, Morgan Tsvangirai, e o líder de uma facção minoritária do MDC, Arthur Mutambara. Porém, a mídia estatal noticiou neste sábado que Mugabe alocou os ministérios responsáveis pelo Exército, pela polícia e por outras áreas da segurança nacional ao Zanu-PF. O jornal estatal Herald disse que Mugabe determinou a ocupação dos ministérios "nos termos do acordo assinado pelos três partidos". Porém, o porta-voz do MDC, Nelson Chamisa, protestou. "Esta é a arrogante lista de pedidos do Zanu-PF que coloca todo um acordo em perigo. É algo unilateral, desprezível e revoltante". "Ontem nós concordamos em chamar o mediador Thabo Mbeki porque havia um impasse. O MDC rejeita total e absolutamente esta bobagem". Uma das principais expectativas do MDC era receber o controle da polícia se o Zanu-PF assumisse o controle do Exército. Pelo acordo, Mugabe permanece com o cargo de presidente e Tsvangirai se torna primeiro-ministro. Porém, até agora o acerto fracassou em amenizar a precária economia do país. Na quinta-feira, foi anunciado que a inflação anual do Zimbábue atingiu os 231.000.000%. Enquanto isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) diz necessitar de US$ 140 milhões para providenciar alimentos para os próximos seis meses. Críticos de Mugabe dizem que ele acionou a crise econômica quando começou a confiscar fazendas de proprietários brancos para realizar uma redistribuição de terras antes das eleições parlamentares de 2000. Porém, Mugabe culpa as sanções do Ocidente que afetam o presidente e vários de seus auxiliares. A crise piorou após as disputadas eleições deste ano. Tsvangirai recebeu mais votos do que Mugabe nas eleições de março, mas não a quantidade suficiente para vencer no primeiro turno. O líder do MDC abandonou a disputa no segundo turno acusando militantes do Zanu-PF e o Exército de organizar ataques contra partidários da oposição, que resultaram em cerca de 200 mortos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.