''Muita gente está tão acostumada com o ruído que nem o percebe'' A exposição prolongada a ruídos acima de 85 decibéis (dB) é um dos fatores que podem levar à deficiência auditiva. Ao lado da colega Thais Morata, a fonoaudióloga Fernanda Zucki reuniu no livro Saúde Auditiva - Avaliação de Riscos e Prevenção estudos que mostram como o ruído está inserido no dia a dia das profissões. Os textos falam ainda sobre como prevenir os danos, que, embora demorem até 15 anos para se tornarem perceptíveis, são definitivos.