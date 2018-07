'Muita gente morreu de fome e de doença' "Meu nome é Altino Bueno da Silva. Eu fui feliz até o dia em que meu pai foi para a guerra. Manoel Bueno da Silva era o nome dele. Minha mãe, Maria Luiza, tinha quatro filhos e enlouqueceu. Antes da guerra, eu era piá (menino). A gente tinha vaca de leite, animal, porco. O milho estava empaiolado numa casa que ele construía. Quando a guerra começou, ele foi embora, deixou a família abandonada. Naquele tempo, carne de vaca era gorda, não era essa carne seca que a gente come hoje. Com a guerra, muita família morreu de fome e doença. Os jagunços faziam guarnição (comida) de couro. Quando a primeira força do governo bateu lá, os jagunços esperavam sem armas de fogo. Eles se armaram depois. Na primeira vez, brigaram só com facão de guamirim sapecado no fogo. Assim, brigaram com aquela gente armada com winchester e fuzil. Os jagunços tomaram as armas dos soldados só com facões de pau, deram bordoadas nos soldados, sobrou pouquinho soldado. Enquanto os jagunços queriam briga, os soldados saíam correndo. Veio outra força. Eles (soldados) usaram descarga nos jagunços. Aquilo parecia trovoada (faz barulho imitando um bombardeio). Pararam um pouco para embalar as armas (faz gesto de recarregar a arma). Tinha o canhão que dava tiro, um tiro muito forte. Os jagunços tinham uma igreja. A força do governo mirava na igreja e soltava o canhão. Cabou! Estourou! Estoura quando a bala sai, estoura quando bate."