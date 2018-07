Mujica diz que presidente da Argentina é teimosa e 'pior' que seu marido

"Esta velha é pior que o caolho ... o caolho era mais político, ela é teimosa", disse o mandatário do Uruguai sobre Cristina e seu falecido marido, Néstor Kirchner, após fazer referências às difíceis relações de seu país com a Argentina.

Mujica estava falando com o governador de um distrito uruguaio.

Diante da imediata repercussão de seus comentários, Mujica esclareceu que "estava falando do (ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) e do Brasil. Publicamente nunca falei da Argentina."

As palavras do mandatário lembraram duros comentários do presidente do Uruguai em 2002, Jorge Batlle, que também sem perceber que estava sendo gravado por uma câmera de televisão disse que os argentinos eram "um bando de ladrões do primeiro ao último."

Batlle viajou a Buenos Aires e pediu desculpas com lágrimas nos olhos ao então presidente argentino, Eduardo Duhalde.

(Reportagem de Felipe Llambías)