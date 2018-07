Mujica: do porão da ditadura à disputa presidencial "Presidente? Tão difícil como um leitão assobiando." Desta forma, com uma piada típica do interior do Uruguai, o senador José "Pepe" Mujica respondia quando um simpatizante ou um jornalista lhe perguntava, há poucos anos, se um dia disputaria as eleições presidenciais. Há apenas meia década parecia impossível que esse ex-guerrilheiro tupamaro, que em 1969 havia participado da ocupação armada da cidade de Pando, poderia aspirar à presidência. Hoje, a ponto de ser eleito presidente Mujica encara o novo trabalho com irreverência: "Será como um biscate."