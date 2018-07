Mulher acusada de envenenar filha volta à prisão A dona de casa Thais Helena Ferreira, de 29 anos, acusada de pôr veneno de carrapato na mamadeira da filha de três meses, voltou a ser presa no final da noite de ontem, em Sorocaba. O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo cassou o habeas corpus dado pela Justiça de Sorocaba por considerar que ela ainda pode colocar em risco a vida da filha. No final de fevereiro, o pai dava para a criança a mamadeira preparada pela mãe quando sentiu um cheiro diferente e viu o bebê passando mal. A mulher, que não aceitava a gravidez, confessou ter posto o veneno no leite.