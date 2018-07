Mulher admite ter participado de homicídio na BA

Filha do vereador Getúlio Silva e amiga de uma filha adotiva de Maria de Fátima, de 8 anos, que estudava na mesma escola - que tem a mãe de Júlia como diretora -, a menina tinha ido à casa onde foi morta depois da aula de sexta-feira. Pouco depois da chegada das amigas, Maria teria pedido à filha para entregar um material na casa de um familiar. A menina, quando voltou, foi informada que a amiga tinha ido embora.

As investigações levaram os policiais a descobrir o corpo de Júlia na fossa, com a cabeça encoberta por um saco plástico, amarrado em seu pescoço. Maria de Fátima inicialmente negou ter participado do crime, mas acabou confessando ter auxiliado a ocultar o corpo - ela alega que um casal que ela não conhece invadiu a casa e matou a menina.

A versão é descartada pelo delegado de Irecê, Ciro Palmeira, que comanda as investigações. "Não há dúvidas que ela é a autora do homicídio", diz, apesar de ainda não ter sido determinado o motivo do crime. Maria de Fátima foi detida. Houve tentativa de invasão da delegacia por parte da população, o que fez com que a acusada fosse transferida para Salvador. A casa dela foi depredada e incendiada na noite de ontem, por moradores da localidade. Segundo Palmeira, há indícios de premeditação do crime. Maria de Fátima poderá ser indiciada por homicídio qualificado.