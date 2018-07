Mulher agredida com cotovelada tem alta em São Roque A auxiliar de produção Fernanda Regina Cézar Santiago, de 30 anos, que teve traumatismo craniano ao ser agredida violentamente com uma cotovelada por um conhecido, na madrugada de 16 de agosto, em São Roque, recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira (1). Desde a agressão, ela estava internada no Hospital Regional de Sorocaba, tendo ficado uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UIT).