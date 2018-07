Mulher anda até PS com faca no crânio

Vítima de tentativa de homicídio, Eliana Carvalho Martiniano, de 32 anos, levou três facadas, na madrugada desta segunda-feira, em Buritama, a 556 quilômetros de São Paulo. Mesmo ferida, e com um pedaço da lâmina da faca cravado na cabeça, ela conseguiu caminhar até a Santa Casa da cidade e pedir socorro.

O caso aconteceu por volta das 5h30, quando Eliana caminhava para o trabalho. Um desconhecido a atacou por trás, desferindo uma facada no tórax. Quando Eliana se virou, o agressor ainda atingiu seu braço e outra facada, no rosto, acima do olho esquerdo. A faca se quebrou, deixando parte da lâmina cravada no rosto de Eliana, que ainda caminhou algumas quadras até chegar à Santa Casa, onde foi socorrida.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime, mas não tinha nenhuma pista sobre possíveis autores. O dono de um carro que estava estacionado aberto nas redondezas do local do crime está sendo investigado.

A vítima foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde chegou ainda consciente e foi submetida a vários exames, incluindo uma tomografia para avaliar a extensão do ferimento. Até o final da tarde, os médicos do hospital não haviam concluído a cirurgia para retirada da lâmina, que entrou sobre o olho esquerdo e se alojou no crânio.