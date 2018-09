Mulher atinge prédio em vôo de paraglider no Guarujá-SP Uma mulher atingiu um prédio residencial, na altura do 10º andar, na região da Praia das Pitangueiras, no Guarujá, litoral paulista, durante um vôo de paraglider no final da manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, suspeita-se que Helena Cristina Peso, de 44 anos, tenha perdido o controle do equipamento. Conforme os bombeiros, o paraglider permaneceu aberto após o choque, amortecendo a queda. Helena sofreu fratura exposta no braço esquerdo e uma lesão na bacia. Ela passou por cirurgia no Hospital Santo Amaro e deve ser mantida em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 48 horas. A assessoria de imprensa do hospital informou que o quadro dela é considerado estável.