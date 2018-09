Mulher atingida por raio em SP sai de UTI para quarto Atingida por um raio no Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo, no último dia 20, Maria Bueno, de 45 anos, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para um quarto, segundo a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas (HC). Seu quadro é estável, porém grave, informou o hospital.