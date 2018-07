Mulher cai da ponte Rio-Niterói após acidente

Uma mulher caiu na manhã deste sábado (19) da Ponte Rio-Niterói, após uma colisão entre seu carro e um ônibus. A vítima foi levada com fraturas para o Hospital Souza Aguiar.

A mulher seguia do Rio de Janeiro para Niterói com a sobrinha quando seu carro enguiçou. A assessoria de comunicação da concessionária da ponte, CCR, disse que ela estava do lado de fora do veículo, da cor vermelha, quando, na colisão de um ônibus, foi arremessada do alto da ponte.

A sobrinha estava dentro do carro na hora do acidente e nada sofreu. Ela está no hospital junto com a tia e com funcionários da CCR que acompanharam o resgate.

Pescadores que estavam na Baía de Guanabara no momento do acidente a socorreram com uma boia. A mulher estava ferida, mas consciente e recebeu o primeiro atendimento pelo Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar), que a encaminhou ao hospital.