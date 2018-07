Mulher com câncer tem demissão revogada no PR A Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa municipal que gerencia o trânsito e o transporte coletivo, anunciou ontem o cancelamento da demissão da auxiliar de limpeza Patrícia Mello Feliconi, de 49 anos, que tinha ocorrido em 4 de abril. Ela havia sido demitida menos de um mês após iniciar o trabalho que cumpria em regime de experiência e 12 dias depois de ter tomado conhecimento de que estava com câncer no útero.