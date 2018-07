Mulher com doença rara 'caça' tornados

O programa da BBC britânica "The Butterfly and the Tornado" documenta a viagem da meteorologista britânica Sam Hall, que testemunhou em primeira mão a destruição provocada por um tornado na cidade de Joplin, nos Estados Unidos

Em maio de 2011, a editora da revista científica Jornal Internacional de Meteorologia "caçava" uma tempestade e acabou entrando no rastro do tornado mais violento da história americana, que matou 150 pessoas no estado do Missouri.

A britânica sofre de uma rara uma doença genética rara, a epidermólise bolhosa, que lhe fragiliza muito a pele e o revestimento das mucosas.

Qualquer tipo de pressão ou pancada pode provocar bolhas ou feridas mais graves.

Mesmo assim, todo ano, a pesquisadora e seu irmão Keith atravessam milhares de quilômetros nos Estados Unidos para estudar de perto as tempestades que açoitam o país.