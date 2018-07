Mulher com sintoma de gripe fica em observação em MG A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que subiu para quatro o número de pacientes com sintomas de gripe em observação no Estado, como medida de precaução em vista do surto de gripe suína em 11 países. Na noite de ontem, uma mulher, recém-chegada de Nova York, foi internada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.