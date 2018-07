Mulher com suspeita de gripe suína morre após dar à luz Uma mulher de 29 anos morreu na madrugada deste sábado, com suspeita de estar infectada pelo vírus Influenza A (H1N1) em Campo dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. O secretário de Saúde do município, Paulo Hirano, pediu prioridade ao laboratório da Fiocruz na divulgação do resultado do exame, para confirmação ou não do contágio pela gripe suína.