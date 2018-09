Mulher comandará, pela 1ª vez, Polícia Civil de SP Pela 1.ª vez uma mulher vai comandar a Polícia Civil paulista. Com as férias do delegado-geral, Marcos Carneiro, a delegada-geral adjunta Ana Paula Batista Ramalho Soares fica no cargo por 15 dias. "A doutora já integrou com raro brilho o Conselho da Polícia", disse o secretário da Segurança, Antônio Ferreira Pinto.