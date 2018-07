Mulher confessa que matou filha em SP Uma criança de quatro anos foi encontrada morta perto das 8h30 da manhã do último domingo (15) na Rua Sebastião Festa, número 46, no Jardim Elisa Maria, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a mãe, Denise Oliveira de Andrade, 29, confessou que matou a filha por volta das 7h. O flagrante por homicídio doloso foi registrado no 72º DP, na Vila Penteado, e Denise Andrade foi encaminhada para o 89ª delegacia, no Portal do Morumbi.