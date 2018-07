Mulher dá à luz bebê a bordo de vôo transatlântico

Uma mulher ugandense deu à luz uma menina a bordo de um vôo internacional de Amsterdã, na Holanda, a Boston, nos Estados Unidos após entrar em trabalho de parto em pleno vôo, nesta quarta-feira. O parto foi realizado com a ajuda de dois médicos que também viajavam a bordo do vôo da companhia Northwest Airlines. A mãe e o bebê, de 2,7 quilos e batizada de Sasha, foram levadas a um hospital em Boston após o vôo de oito horas e passam bem. Por ter nascido quando o avião sobrevoava o espaço aéreo canadense, Sasha recebeu a cidadania canadense. Comemoração Segundo relatos publicados na imprensa local, o nascimento foi comemorado pelos demais passageiros com aplausos e aclamações. A mãe, que estava grávida de oito meses, entrou na fase final do trabalho de parto após seis horas de vôo. A tripulação identificou então dois médicos à bordo do avião, que ajudaram no parto, ocorrido às 9h locais (12h de Brasília), cerca de 90 minutos antes da aterrissagem. "Todos estavam lá para ajudar", afirmou o médico Natarajan Raman, que ajudou no parto, ao jornal The Boston Globe. "As pessoas ofereceram comida para o bebê, trouxeram coisas, outros ofereceram seus assentos... O espírito americano está vivo", disse Raman. A identidade da mãe e as razões para ela ter viajado em um estágio avançado de gravidez não foram divulgados. Segundo os relatos, ela estaria viajando com uma criança de colo e uma amiga. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.