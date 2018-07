Mulher dá à luz em picape ajudada por equipe de resgate

Mãe e filha receberam os primeiros cuidados na base de atendimento na rodovia e foram encaminhadas ao Hospital da PUC-Campinas (Celso Pierro). Segundo informou o hospital, por meio de assessoria, a mulher e a bebê estão internadas e passam bem.

Fernanda Evaristo mora em Cerquilho e estava em Campinas, na casa de sua mãe, para ter o bebê no município. Conforme informações da assessoria do hospital, ela estava a caminho do hospital quando entrou em trabalho de parto. Ao chegar à maternidade passou por procedimentos corriqueiros e teve seu terceiro filho.

De acordo com relato da equipe de resgate da CCR AutoBAn, a mãe parou o veículo ao lado da base de atendimento na rodovia, às 3h35, em busca de socorro. Dez minutos depois, a bebê nasceu, dentro da picape, com a ajuda dos funcionários da concessionária, que possuem treinamento para atendimento de parto e outras ocorrências de urgência e emergência.