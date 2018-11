Mulher dá à luz no Largo do Arouche, em São Paulo

Bruno Lupion, do estadão.com.br

Uma mulher de 32 anos deu à luz em via pública na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta da 1h10, no centro de São Paulo. Policias militares chegaram a chamar uma ambulância, mas o bebê nasceu antes.

Jaqueline Domingues da Silva, moradora de rua, chegou à base comunitária do Largo do Arouche reclamando de fortes dores, segundo a polícia. O Samu foi acionado, mas as dores apertaram e Jaqueline disse que iria ter o filho.

Um dos policiais notou que a calça de moletom da mulher estava se mexendo e, ao retirá-la, viu o bebê nascendo. Outro policial, formado em enfermagem, ajudou no parto. Mãe e filho foram encaminhados em bom estado de saúde para a Santa Casa de Misericórdia.