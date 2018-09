Mulher da à luz no meio de enchente em Santa Catarina

Uma mulher deu à luz dentro de um caminhão do Exército no meio de uma estrada alagada na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada deste sábado. De acordo com o Sargento Teixeira, o auxílio para o grupamento do Exército foi feito pelos bombeiros comunitários de Ilhota, que não conseguiram ultrapassar a Rodovia Jorge Lacerda devido ao nível de água na pista de rolamento.

"Enfrentamos de 1 a 1,5 metros de altura de água na pista. Mesmo em um caminhão, só enfrentamos a correnteza porque o socorro era a uma gestante. O risco era muito grande", revelou o sargento.

Segundo ele, o bebê, um menino, veio ao mundo logo depois que foi feita a transferência da gestante da viatura dos bombeiros voluntários para o caminhão do exército.

Os militares fizeram a transferência de mãe e filho para uma ambulância do Samu, que os encaminhou para o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. "Nossa esperança agora é que fique tudo bem com eles", finalizou o Sargento.