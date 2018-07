Mulher de 25 anos é encontrada morta em BH Mais uma mulher foi encontrada morta na região metropolitana de Belo Horizonte, com sinais de violência sexual. O corpo de uma moça de 25 anos foi encontrado hoje pela manhã às margens de um córrego no município de Igarapé. Os policias chegaram a acreditar que a mulher tinha sido vítima de uma queda, mas acabaram concluindo que ela foi estrangulada e asfixiada. Só na região metropolitana, este foi o quinto caso registrado na última semana. Em todo o Estado, no mesmo período, foram nove as mortes de mulheres vítimas de estupro.