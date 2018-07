Mulher de 31 anos morre após cirurgia de lipoaspiração A enfermeira Sabrina Machado Silva, de 31 anos, funcionária da Santa Casa de São Simão, morreu no final da noite de ontem, no Hospital São Paulo, em Ribeirão Preto. Ela fez cirurgias plásticas de mama (implante de prótese de silicone), de abdome e de lipoaspiração no abdome na própria Santa Casa, no início da tarde, mas sofreu duas paradas cardíacas.