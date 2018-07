Mulher de 75 anos morre após ser atropelada por ônibus no Leblon

RIO - Uma mulher de 75 anos morreu após ter sido atropelada por um ônibus na última quinta-feira, 13, no Leblon, zona sul do Rio. É o segundo caso de atropelamento por ônibus na cidade durante a semana.

Segundo a Polícia Civil, o acidente foi na avenida Niemeyer, via que liga o Leblon a São Conrado, também na zona sul. Monica Maria Coimbra de Castro foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A 15ª Delegacia de Polícia (DP), da Gávea, instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do atropelamento, mas o caso foi transferido para a 14ª DP (Leblon). As diligências estão em andamento.

Na última terça-feira, a ciclista Júlia Rezende de Moura, 19, morreu após ter sido atropelada por um ônibus em Botafogo, também na zona sul do Rio.