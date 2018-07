Mulher de 84 anos morre em incêndio no RS

Uma mulher de 84 anos morreu carbonizada na madrugada desta sexta-feira, 31, em Paverama, no interior do Rio Grande do Sul. O incêndio atingiu a pequena casa de madeira por volta da 1 hora. Por conta da localização da residência, afastada da cidade, os bombeiros foram acionados duas horas depois, quando o fogo já havia destruído totalmente a casa onde a idosa morava. A Polícia Civil da cidade vai investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.