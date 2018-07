Mulher de 98 anos tem orelha arrancada por pitbull

A mulher costumava entrar com frequência na casa da vizinha e sabia da presença do cachorro. Ontem, porém, ao chegar ao local, o animal estranhou a sua presença e a atacou. A dona do animal disse à polícia que o pitbull nunca havia mordido ninguém, além de ser muito tranquilo. O cachorro não tem registro junto ao Corpo de Bombeiros. A mulher também revelou que o cão está com todas as vacinas em dia.