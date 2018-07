Mulher de Abadía tem vigilância reforçada na prisão

Yessica e Abadía foram presos em agosto de 2007. Ela passou a correr riscos na prisão porque o marido decidiu colaborar com a Polícia Federal para garantir o benefício da delação premiada e a extradição. A detenta ficou 1 ano e 10 meses no isolamento. Segundo agentes penitenciários, a colombiana também tenta obter no Supremo Tribunal Federal a extradição para os Estados Unidos. Já o advogado dela, Eugênio Carlos Balliano Malavasi, negou essa informação.

A presa ocupa sozinha uma cela de 9 m² no maior presídio feminino da América Latina. Na cela há banheiro com chuveiro de água quente, lavatório, uma cama e uma TV em cores. Em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo, Yessica e Abadía moravam numa casa avaliada em R$ 2 milhões. A cela não fica nos pavilhões da unidade, mas no corredor perto da administração e do gabinete da diretoria. Ela cumpre pena longe das outras 2.694 presidiárias. A Justiça Federal a condenou a 11 anos e 6 meses de prisão. Na cadeia, trabalha como arquivista no Centro Integrado de Movimentações e Informações Carcerárias (Cemic). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.