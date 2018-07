Mulher de Beira-Mar tenta obter liberdade no STF A defesa da mulher do traficante Fernandinho Beira-Mar, Jacqueline Alcântara de Moraes, ajuizou na quarta-feira, 9, um habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a liberdade dela. Jacqueline foi detida em novembro na Operação Fênix, da Polícia Federal (PF), sob suspeita de ter assumido as finanças da quadrilha do marido após a prisão dele. Desde então, é mantida na Penitenciária Feminina do Paraná, em Piraquara (PR). Ela é acusada de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e formação de quadrilha. O advogado de Jacqueline já havia feito o mesmo pedido ao STF, negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso. A defesa alega que se passaram mais de 48 dias sem apresentação de denúncia por parte do Ministério Público, o que configuraria excesso de prazo.