Mulher de Bruno depõe em delegacia de Belo Horizonte A mulher do goleiro Bruno Fernandes Souza, Dayanne, presta depoimento desde as 10h30 de hoje no Departamento de Investigações, em Belo Horizonte. Dayanne está presa no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, na região metropolitana da capital mineira, por suspeita de envolvimento no desaparecimento da modelo Eliza Samudio, que tentava provar na Justiça que Bruno era pai do filho dela, de quatro meses. A esposa do atleta foi autuada por subtração de incapaz, depois de tentar esconder o bebê após um cerco policial.