Mulher de Bruno diz que viu Eliza viva no dia 10/6 O Ministério Público de Minas Gerais informou hoje que Dayanne Souza, mulher do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, afirmou ter visto Eliza Samudio no sítio do atleta em Esmeraldas (MG) no dia 10 de junho. Durante depoimento realizado na sexta-feira, no Departamento de Investigações em Belo Horizonte, Dayanne afirmou ainda que Bruno pediu para que ela ficasse com o filho de Eliza porque ele iria viajar e Eliza havia saído para fazer compras.