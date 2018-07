Mulher de Caymmi está há dez dias em coma A viúva do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, Stella Maris, está internada desde abril com problemas cardíacos e há dez dias entrou em coma. A neta Stella Caymmi disse que ele ficou muito abalado desde a internação da mulher com quem viveu por 68 anos. "Os últimos dias do meu avô foram muito difíceis, porque minha avó, que ligava para ele todos os dias, parou de ligar e ele percebeu que alguma coisa havia acontecido. Nós decidimos não contar para ele sobre o coma." Caymmi não sabia do câncer. "Apesar de passar pelos tratamentos, nunca disseram para ele que era câncer. Ele dizia que não queria saber o que era. Era uma atitude", disse a neta. Segundo ela, o compositor não passou por quimioterapia ou radioterapia. Tratou-se com remédios por quase dez anos e ficou internado algumas vezes. A última foi no início do ano passado. Dorival Caymmi morreu ontem aos 94 anos no Rio, em sua casa, em razão de complicações de um câncer renal descoberto em 1999. Nesse mesmo ano, ele teve um rim retirado. Na segunda-feira, seu estado de saúde piorou. Até o início da tarde, a previsão era de que o corpo seria velado na Câmara dos Vereadores, no centro. O enterro está marcado para a tarde de hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O governador Sérgio Cabral decretou luto oficial de três dias. Em nota oficial, o prefeito Cesar Maia lamentou a morte do "mais carioca de todos os baianos". Em sua homenagem, a prefeitura dará seu nome a uma rua no Leblon, zona sul da cidade. "É uma pequena rua carinhosa. Ali ele estará junto de nós, sempre", disse o prefeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.