Mulher de Nem será liberada após prestar depoimento Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, mulher de Antonio Bonfim Lopes, o Nem, líder do tráfico na favela da Rocinha, zona sul do Rio, e preso no último dia 10, foi encontrada hoje à tarde por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na mesma comunidade. Como ela não foi flagrada cometendo crime nem é alvo de mandado de prisão, Danúbia não foi presa, mas levada a prestar depoimento na 15ª DP (Gávea). A expectativa da polícia era que prestasse informações a respeito de crimes em que Nem esteve envolvido.