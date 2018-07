Mulher de PM morto no Rio relembra início do namoro A mulher do tenente Leidson Acácio, Jaqueline Oliveira, de 26 anos, relembrou na tarde desta sexta-feira, 14, o início do namoro com o policial, morto com um tiro na cabeça em confronto com criminosos anteontem à noite na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. "Eu o conhecia desde adolescente. Quando começamos a namorar eu tinha 14 e ele, 15 anos", contou ela após fazer o reconhecimento do corpo do marido no Instituto Médico Legal. O casal não tinha filhos.