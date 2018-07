Mulher de Santiago ajudou o marido no início da carreira A mulher do cinegrafista Santiago Andrade, Arlita Andrade, conversou um pouco com jornalistas no velório do marido, na manhã desta quinta-feira, 13. Dezoito anos mais velha, eles se conheceram quando o filho mais novo dela tinha um ano. Ele se apaixonou pelo jornalismo quando a filha mais velha dela se formou.