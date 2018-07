Mulher decepa pênis de companheiro e foge no Recife Isaías Saturnino da Silva, de 42 anos, teve seu pênis decepado pela companheira, Maria das Graças Santos Neri, com uma faca de cozinha na tarde da sexta-feira enquanto dormia. Depois de realizar a castração, a agressora jogou a faca no telhado da casa em que viviam, no bairro de Afogados, no Recife, e fugiu.