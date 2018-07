Mulher desmaia e cai sobre trilhos no metrô de Madri

A polícia espanhola divulgou imagens gravadas por câmeras do circuito interno do metrô de Madri que mostram o momento no qual uma mulher de 52 anos cai sobre os trilhos após desmaiar. A cena levou ao desespero as outras pessoas na plataforma, que acenavam para avisar o condutor do próximo trem.

Um policial à paisana ouviu o estrondo da queda e saltou sobre os trilhos. Ele arrastou a mulher para o outro lado da plataforma, de onde ela foi resgatada por outros passageiros. A mulher, de 52 anos, foi atendida imediatamente por um médico na estação, segundo a polícia. O incidente ocorreu nesta segunda-feira na estação Marques de Vadilla, na capital da Espanha.