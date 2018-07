Mulher deve ser indenizada por pelo em salgadinho O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que a Pepsico do Brasil indenize uma mulher em R$ 7 mil por ter encontrado pelos de rato em um pacote do salgadinho Cheetos, da Elma Chips. No momento da públicação, a empresa não foi encontrada para comentar o caso, mas, posteriormente, através de nota, rebateu a informação sobre o momento da contaminação do produto.