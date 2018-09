Mulher dirige por 4 km na contramão na av. 23 de Maio Fabiola Cutolo Silveira, de 27 anos, foi detida, no início desta madrugada, por dirigir seu Polo azul pela contramão na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo. Ela foi parada por policiais da 2ª Companhia do 12º Batalhão depois de dirigir por cerca de quatro quilômetros, iniciando o trajeto, na contramão, na região do Parque do Ibirapuera, sendo parada somente na esquina com a Avenida Miruna, perto do aeroporto de Congonhas. O bloqueio policial contou com um aparato de 18 viaturas. Ao ser parada, Fabiola, que sofre de um tipo de distúrbio extremo de humor, saiu do veículo bastante alterada, xingando os policiais e até tentando agredi-los, mas foi algemada. Fabiola foi encaminharam ao Hospital São Paulo, onde permanece internada. A ocorrência foi registrada no 36º Distrito Policial, do Paraíso. Apesar do perigo que levou aos outros motoristas, o movimento de veículos era baixo no horário e não houve acidentes. Imprudência - Na madrugada de ontem, o motorista de uma Brasília causou um grave acidente após engatar a marcha a ré também na avenida 23 de Maio. Ele havia pego o acesso para o túnel Ayrton Senna, mas se arrependeu e decidiu voltar de ré. Um Golf que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu na Brasília, que foi arremessada a 50 metros de distância. Cinco pessoas ficaram feridas no acidente; segundo a PM, o motorista da Brasília estava com a habilitação vencida desde 2005.