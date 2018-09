Mulher dirige por 8 km da Imigrantes na contramão

Uma mulher de 58 anos dirigiu um Fiat Uno pela rodovia dos Imigrantes no sentido de Santos, na noite de quarta-feira, 21. Pouco depois das 22 horas, o carro estava próximo à praça do pedágio, no km 32 daquela rodovia quando, de repente, a motorista deu meia volta e começou a trafegar no sentido contrário. Policiais rodoviários estaduais que estavam na pista contrária passaram a acompanhar esse veículo, cuja motorista não deu importância aos sinais emitidos para que parasse. Pela forma que dirigia, não parecia tratar-se de criminoso em fuga, mas de uma pessoa desnorteada. O acompanhamento aconteceu por 8 quilômetros e o veículo só parou no km 24, quando a mulher foi interceptada pelos policias. Segundo eles, a motorista aparentava estar embriagada e foi levada ao Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, depois de passar pelo 3º DP daquele município, onde o delegado de plantão instaurou inquérito de averiguação de embriaguez.